Ameerika Ühendriikide luure andmeil on Iraan suurendanud oma sõjalist valmisolekut, kuid pole selge, kas tegu on kaitse tugevdamise või rünnaku ettevalmistamisega. Igal juhul on USA asunud oma positsioone Lähis-Idas tugevdama, paigutades mõningaid üksusi ringi. Üks ameeriklasest ametnik rääkis uudisteagentuurile AP, et eeldatakse suurema rünnaku toimumist päeva või kahe jooksul.