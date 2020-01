Kaljulaid välistab Tallinnas koostöö EKREga

Tellijale

Värske SDE Tallinna juhi Raimond Kaljulaiu eesmärk on sotsiaaldemokraadid 2021. aastal valimistel Tallinnas võimule tuua. Koostöös teiste erakondadega ei näe Kaljulaid muid takistusi kui EKRE.

«Ega siin eeskätt muud ole kui üks erakond,» vihjas SDE Tallinna piirkonna esimees. «Mind teeb see murelikuks. Ma arvan, et näiteks Reformierakond oma juhatuse tasemel võiks seda arutada. Pean silmas nende piirkonna juhi Kristen Michali seisukohta, et pealinnas oleks soodne ja hea tuua EKRE võimule.»