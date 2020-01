Eestlased pagevad Austraalia tulemöllu eest

Mitmendat kuud lõõmavates põlengutes on hävinud tuhanded elumajad ja autod. FOTO: SAEED KHAN/AFP/Scanpix

Marianne Perrin on üks tuhandetest eestlastest, kes seadnud oma elu sisse Austraalia päikese all, aga peab nüüd silmitsi seisma riiki laastavate tulekahjudega, mis on nõudnud 24 inimese elu ja põletanud maani maha ligi 2000 kodu.