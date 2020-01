Statistikaameti juht sihib maailmarekordit

See, et kümme aastat tagasi ei olnud registriandmed usaldus­väärsed, et tähenda, et need oleks ka praegu ebakvaliteetsed, ütleb statistikaameti pea­direktor Mart Mägi. FOTO: FOTO: Madis Veltman

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi kinnitusel soovitakse igal juhul meelitada võimalikult palju inimesi vastama internetis, et lüüa rahvaloenduse internetis vastamise maailmarekord, mis praegu on 68 protsenti elanikest. Eelmisel, 2011. aasta loendusel tegi Eesti internetis vastamisega maailmarekordi, kui oma andmed esitas veebi kaudu 67 protsenti inimestest. «Igal juhul läheme maailmarekordit püüdma,» kinnitas Mägi.

Aasta lõpus teatas rahandusminister, et põhimõtteliselt on valitsusel ikkagi soov teha täiemahuline rahvaloendus ja leida riigieelarvest kaheksa miljonit eurot tööjõukuludeks. Kui kaugel see plaan tänaseks on?

Jah, see on soov. Me mõistame ja muidugi toetame seda. Ainuke küsimus on rahas, riigieelarves on võimalused piiratud. Kõik põhinäitajad (mida saadame rahvusvaheliseks võrdlemiseks Euroopa Liitu ja mida kasutame Eestis) on meil registrites olemas.