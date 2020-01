Tanklad tõstsid kütuse hinnad rekordkõrgele

Tellijale

«Hetkeks tundub küll niimoodi, et korraks visati nädalavahetusel saunakerisele leili juurde ja see kajastus esmaspäeva hommikul hinnatõusus. Esmaspäeva edenedes, päeva teises pooles nägime hindade langust. Hommikune tõus oli õhtuks nullitud,» rääkis Alexela juhatuse liikme Alan Vaht.

«Tänane hetkepilt näitab seda, et hinnad on stabiliseerunud ja kui nüüd rohkem piltlikult öeldes leili juurde ei visata, siis võiks olukord rahuneda, stabiliseeruda ja võib-olla isegi mõnevõrra hinnad alla tulla,» lisas Vaht.

Vaht märkis aga, et pinge on endiselt õhus. «Piisab sellest, kui keegi midagi üleliigset ütleb või ähvardab, see selgelt eskaleerib seda olukorda ja hinnad võivad uuesti tõusule pöörata. Loodame, et olukord rahuneb ja hinnad tulevad allapoole tagasi.»