Tellijale

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) teatas, et Andrus Veerpalu (pildil) eitab seotust mullu Seefeldi MMil ilmsiks tulnud dopinguskeemiga.

FISi teade kinnitab, et Mati Alaver, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Aleksei Poltoranin on veredopingu tarvitamise tõttu saanud nelja-aastase tegutsemiskeelu. Neid karistati Seefeldi MMil päevavalgele tulnud dopinguskeemis osalemise eest. Neil on kolm nädalat aega otsus edasi kaevata rahvusvahelisse spordiarbitraaži CAS.