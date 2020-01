Jõulupuude müük vähenes mitte ainult ilma tõttu

Tellijale

Üks laiahaardelisemaid jõulupuude müüjaid on Artiston OÜ, kel on peaaegu poolsada müügiplatsi üle Eesti. ­Ettevõtte projektijuht Risto Sirgmets sõnas, et tänavuse kliima juures jäi emotsioonioste vähemaks. Teistpidi tõid porised ja vihmased ilmad ostjaid juurde. Näitena rääkis ta kuuseostust Võru linnas: „Olime 24. detsembril just müüki lõpetamas, kui ligi astusid isa ja poeg, kes tunnistasid, et neil oli plaan minna metsa kuuse järele. Vihmane ja porine ilm pani neid aga ümber mõtlema ja nad ostsid jõulupuu hoopis müügiplatsilt.”