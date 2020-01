Nädala mõte: mürk või ravim?

Loogiline, kui põllumees saaks taimekaitse tõusnud hinna oma tootele otsa liita, aga kas me ostjatena oleksime nõus eetilisema toote nimel rohkem maksma? Vaevalt. Tõestuseks kasvõi see, et hoolimata poodide rikkalikust munavalikust troonivad müügiedetabelis kõige odavamad puurikanade munad.

Teine murekoht on, et uute toimeainete väljatöötamine on kallis ja pikk protsess ning praegu valitseb olukord, kus toimeaineid keelustatakse kiiremini, kui uusi asemele toodetakse. See tähendab, et mitme seni kasutusel olnud vahendi asemel on turul vaid üks, mille toime kitsam. Mõnel juhul pole aga alternatiivset vahendit üldse saada. Lähiajal kaovad Eestis kasutuselt paar olulist putukatõrjevahendit ja see tekitab tõsise ohu, et suureneb kahjustajate arv ja resistentsus. Mida see kaasa toob, ei tea veel keegi.