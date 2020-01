Taimekaitsevahendite keelustamine soosib kahjurite levikut

Tellijale

Seega on suund küll keskkonnasäästlikuma põllumajanduse poole, kuid põllumehel on märksa keerulisem toime tulla taimekahjustajatega. Lisaks on uued vahendid hulga kallimad.

„Ühest küljest tekitab igasugune muutus hirmu, sest me ei tea, kuidas uued vahendid mõjuvad ja omavahel sobivad,” selgitas Kreen. „Teisalt näitab senine kogemus, et kui midagi ära keelatakse, siis asemele tulev uus on alati kallim. Meil on näiteid, kus ühe rapsi preparaadi kadumisel läks uue kasutuselevõtuga hektari hind üle 20 euro kallimaks. See on väga suur arv. Kokkuvõttes rohkem kui meie top-up’id.”