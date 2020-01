Põtru enam küttida ei või, kuid jahihooaeg kestab

Tellijale

Kokkulepitud põtrade küttimismaht oli Vahtramäe hinnangul enam-vähem optimaalne. Praegu on koos nelja maakonna andmed. Nende põhjal on maakondliku küttimismahu täitnud Ida-Virumaa, Tartu- ja Põlvamaa jahiühendused, Hiiumaal on see täidetud 90 protsendi ulatuses. Lõplikud andmed selguvad selle kuu keskel, kuid ligikaudselt võib prognoosida, et lõppenud jahooajal on kütitud 6200 kuni 6300 põtra, mis võrreldes eelmise hooajaga on 12–13 protsenti vähem. Põtrade arvukus langes pärast tänavust hoo­aega 10 500 isendini ehk nelja isendini tuhande hektari elupaiga kohta. Paljudes jahipiirkondades on arvukus langenud miinimumini ja on saavutatud olukord, kus metsakasvatajate kahjud on minimaalsed. Edaspidi saab küttida ainult nii palju, kui on konkreetse piirkonna juurdekasv. Seega peavad jahimehed olema põtradega majandades äärmiselt tähelepanelikud.