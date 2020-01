Spetsialistid annavad nõu: kuidas maja eluiga pikendada

Kõik teavad, et niiskus on vanale palkmajale halb, aga vähesed suudavad seletada, kuidas see palgi sisse satub ning kuidas täpselt see kahju tekitab. Mida iga majaomanik peaks teadma, et oma maja eluiga pikendada, selgitavad ehitusinsener Simo Ilomets (PhD, Hausi OÜ ekspert/projekteerija ja TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor) ning ehitusinsener ja lektor Kalle Pilt, kes on spetsialiseerunud hoonete biokahjustustele.

Vanade majade sisetemperatuur kipub kõikuma ja ruumid on pahatihti alaköetud. Selle peamised põhjused on ahikütte tsüklilisus ja piirdekonstruktsioonide suur soojuskadu. FOTO: EVM Maaarhitektuuri Keskus

Mida peaks iga majaomanik ehitusfüüsikast teadma, et osata heaperemehelikult oma varaga ringi käia?

Simo Ilomets (S. I): Palgist välisseina mõjutavad nii sisemine kui ka välimine niiskuskoormus. Sisemist saab kontrolli all hoida piisava ventilatsiooni abil ja vältides märgades ruumides vee sattumist otse palgi pinnale. Välimist niiskuskoormust aitavad vähendada laiad räästad ja tuulutusvahega välisvooder, samuti hoone ümbruse varjestamine vihma ja tuule eest, näiteks tiheda heki abil. Mistahes piirdetarinditega seotud muudatusi kavandades tuleks koguda eelteadmisi lugedes usaldusväärset kirjandust, käia koolitustel ja infopäevadel, konsulteerida spetsialistidega ning mõistagi tellida renoveerimisprojekt. Iga majaomanik ei pea pürgima ehitusspetsialistiks.

On ikka arvatud, et palk on hea ja hingav materjal. Kas see on õige? Kuidas peaks maja terviklikust toimimisest mõtlema?

S. I: Inimese ja hoone analoogia kasutamine ei ole vale: inimene ja hoone on mõlemad terviklikult toimivad organismid või süsteemid. Hoonel saab hingamisest rääkida kontrollitud õhuvahetuse ehk ventilatsiooni kontekstis. Piirdetarind või ehitusmaterjal ei hinga – nendel võib rääkida tarindi niiskuslikust toimivusest, materjali veeauruerijuhtivusest, hügroskoopsusest või niiskusmahtuvusest. Tuleb teha vahet niiskuse liikumisel materjalis või piirdetarindis difusiooni teel (veeauru kujul), konvektsiooni teel (veeauru liikumine koos õhuga) ja kapillaarselt (vedela veena). Vastupidi laialt levinud arvamusele on puit ja puidupõhised materjalid tegelikult suhteliselt veeaurutihedad. Kui seinte nn hingamise all pidada silmas läbi palgi ja selle liitekohtade toimuvat õhuleket, siis piirdetarindite suur õhuleke on vanemate palkmajade üks suurimaid probleeme, põhjustades ruumiõhu jahenemist ja/või suuremat energiavajadust ruumide kütmiseks, soojuslikku ebamugavust (eelkõige jahedad põrandad ja „tõmbus”, jahenenud sisepinnad). Probleem on teravam just tuulisemate ilmadega.

Vanade majade üks põhiline häda on see, et nad on külmad. Mis asjad on külmasillad ja õhulekked ning kuidas seeläbi hooned jahedaks muutuvad? Kas soojustamine aitab õhulekete vastu? Mis aitab?

S.I: Vanade majade siseõhu temperatuur kipub kõikuma ja ruumid on pahatihti alaköetud. Selle peamised põhjused on ahikütte tsüklilisus ja piirdetarindite suured soojuskaod. Külmasild tähendab lokaalset suuremat soojusläbivust ehk soojus liigub läbi materjali. Õhulekke korral liigub õhk ehk tegemist on prao või auguga tarindis või puudub õhutihe materjal sootuks. Külmasildade vastu, näiteks välisseina ja vundamendi liitekohas, aitab sokli lisasoojustamine. Õhulekete minimeerimiseks tuleks tihendada palkide varad ja täita suuremad praod või augud (takuga, vildiga, samblaga) ja lisasoojustamisel paigaldada täiendav õhutõkkekiht – õhutõkkepaber, õhkupidav membraan, õhkupidav ehitusplaat või mõnel juhul ka tuuletõke, kuid tarindi õhupidavuse tagamiseks ei sobi kõik tuuletõkked.

Soovitakse, et nüüdisaegsed mugavused leiaksid tee ka vanadesse majadesse. Näiteks duširuumid. Millised on ohud märgade ruumide ehitamisel vanas majas?