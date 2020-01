Maitsev till kaitseb kodu

Antiik-Roomas krooniti tillipärjaga kangelasi ja arvati, et kes kannab veinijoomise ajal peas tillipärga, sellele ei hakka jook liiga kiiresti pähe. Roomlased hõõrusid nahale tilliaroomiõli, et enne lahingut hingelist ja ihulist tugevust koguda, tilli sõid sportlased, sest see andis jõudu. Karl Suur andnud korralduse tillikasvatust edendada: taim oli vallutanud köögid ja leidnud oma koha taimravis. Ka pakuti tolleaegsetel pidusöömingutel tillioksi ja -lehti, et leevendada ülesöömisvaevusi.