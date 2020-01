Talvise tee leiab aiast ja metsast

On selge, et talvistesse vartesse on kogunenud hulgi igasuguseid varuaineid, millest kevadel kasvatada uus lehemass. Värskelt korjatud ja kuivatamata varretükkidest saab kibeda ja rohumaitselise tee. Sama kehtib kõigi varre- ja võrseteede kohta.

Metsvaarikavarred

Olen maitsenud aedvaarikavartest valmistatud teed, aga see jääb siiski lõhna osas metsvaarikale alla. Teisalt näitavad teadusuuringud, et ainete sisaldus vaarikavartes varieerub, suurt erinevust mets- ja aedvaarikavartel ei ole, pigem sõltub kõik kasvupiirkonnast ja pinnasest.

Koostisainete sisaldus on kõige suurem varte puitumata tipus. Kuna vaarikavarred on eluealt kaheaastased, on tähtis, mida eelmisel suvel sinna jõuti koguda, et tagada elujõud järgmisel kevadel. Vaarikavarreteeks lõigake varte keskkohast ülemine osa ja see omakorda diagonaalse lõikega 5–6 cm pikkusteks tükkideks.