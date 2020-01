Rannapuura väärindab Peipsi ande

Tellijale

Värskeima uudisena on Kallaste Kalur alustanud koostööd Saaremaa ettevõttega Ösel Fish, mille juhatuse liige Raul Paabu osaleb aktiivselt Kallaste Kaluri juhtimises. Koos arendatakse välja uusi tooteid ja otsitakse müügivõimalusi väljaspool Eestit. Praegu on kalatooteid eksporditud Šveitsi, Kanadasse, Skandinaavia ja Balti riikidesse. Kahe peale on ettevõtetel kolm kaubamärki. Lisaks Kallaste Kalurile kuuluvale Peipsi kala ja kalatooteid pakkuvale Rannapuurale on Saaremaalt lisandunud Leedevälja, mille alt pakutakse kuivatatud kalatooteid, ning Saare Hõbe, mis on Läänemerest või ka kaugemalt püütud värske toodangu kaubamärk.