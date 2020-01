Misantroopia meistriklass

Tellijale

Aga samas on humanism oma ülevoolavas sentimentaalsuses ja pealetikkuvas didaktilisuses väga väsitav. Ning sealjuures ühtlasi ka valelik. Sest inimene – nagu oleme ilmselt kõik sunnitud oma elukogemuse põhjal tunnistama – ei kujuta enesest erilist väärtust. Ei liigi ega üksikindiviidina. Nagu teame ainuüksi enese näitel, on homo sapiens keskeltläbi üsna juhm, ahne, edev, kapriisne, labiilne jne. Kui esitada vaid vaimuomadusi, jättes mainimata füüsiliste karakteristikute pahupoole, jättes koos esteetikaga kõrvale ka kogu eetika.

Inimarmastuse ideaali vaieldavusest annab tunnistust kasvõi see, et teda on tulnud jõuga kehtestada ning seadusega valvata, temast üleastumisi ebahumanistliku karmusega karistada. Humanismi diskursusest hälbiva isikliku arvamuse avalikku avaldamist peetakse ka meie koduvabariigi konstitutsiooni silmis «vihakõneks» – pahasoovlikkuse, rumaluse, harimatuse, hulluse ja/või empaatiavõimetuse sümptomiks.

Ning seega rüütab tark inimene oma väljendusvaevas antihumanistlikud mõtted, tunded, fantaasiad ja kujutluspildid ilukirjanduslikku vormi, avaldab belletristika pähe. Kirjanikel, neil «inimhingede inseneridel», on veel teatav (ehkki üha ahenev – küsige Kenderilt) vabadus näidata oma loodud lugude ja tegelaskujude kaudu inimest sellisena, nagu see käibiva ideaali kohaselt ei tohiks olla.

Andrus Kasemaa on üks väheseid eesti kirjanikke, kes seda vabadust sihtotstarbeliselt kasutanud. Tema mullu ilmunud «Vanapoisi» minategelane vaatab oma liigikaaslasi varjamatu tülgastusega. Üks juhuslik tekstinäide: «Taevas, kui väsinud ma olen inimestest. Seista odavates poodides järjekorras, inimesed on vormist väljas, rasvunud, tujukad, nad jäävad ette, nad on aeglased, uimased» (lk 40).