Rohkem nagu Johnny Deere. Väiketraktoriga Männiku düünides nagu Dakari rallil

Tellijale

Ajaloost on teada päris mitu brändi, mis saanud pea sünonüümseks valdkonnaga, mida nad esindavad. Kärcher, Bobcat, Brembo – need on vaid mõned näited, aga isegi nende hiidude seas paistab silma nimi John Deere. Tõsi, meie ellu jõudis peaaegu 200 aasta vanune põllumajandus- ja rasketehnika tootja võrdlemisi hiljuti – kolmekümne aasta eest müttasid me põldudel pigem Kirovetsid, Belarusid ja T40-ned. Ent teisel pool ookeani, süvaläänes, pole vist kedagi, kes ei teaks John Deere traktoreid.