Tellijale

Keerbergi sõnul on üks levinumaid lahkumineku põhjusi see, et selmet rääkida rahulolematusest ja pingetest, leiab üks partneritest kellegi teise.

«See on ara inimese kontseptsioon – inimese, kes ei suuda üksi olla, kes peab endale tagataskusse looma variandi, et keegi on olemas. Kui paar kandidaati on varuks, siis võib oma partnerile öelda, et meie abielu on paha,» rääkis ta ja lisas, et tihti pole teada, kumb oli enne: kas enne ilmus välja uus armastuse objekt või oli elu nii kehv, et hakati uut otsima.