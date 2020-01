Kakaotootjad plaanivad luua toorainekartelli

Tellijale

Nii nagu OPEC on alates 1960. aastatest tootmist koordineerides mõjutanud nafta ja naftasaaduste hindu, on oodata, et kahe kakaotootja ühised jõupingutused turu mõjutamiseks kergitavad lõpptulemusena šokolaadi ja muude kakaotoodete hinda. Riigid loodavad tõsta kakao hinda, mis praegu on umbes 2500 dollarit tonni kohta, 400 dollari võrra, kirjutab The Wall Street Journal.