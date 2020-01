Vene hing külmetab Hiina piiri ääres

Tellijale

Kui piir Venemaa ja Eesti vahel on praegu 294 kilomeetrit pikk, siis hoopis teistsugune on olukord Venemaa teises otsas, Kaug-Idas, kus piir Hiinaga on ligi 4200 kilomeetri pikkune ja üldse on Kaug-Ida ajalooliselt Venemaa kõige hõredamalt asustatud ala, kuigi juba alates Katariina II ajast on üritatud sinnakanti ümberasumist igati soosida.