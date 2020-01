Edward Lucas: Rootsi on Hiina rünnaku all – kus on liitlased?

Tellijale

Rootsi on langenud rünnaku alla ja vajab abi, kiiremas korras. See võib tulla üllatusena neile, kes mõtlevad suurimast Põhjala riigist kui paljude sõprade olemasolu ja vaenlaste puudumisega õnnistatud neutraalsest, heatahtlikust kõrvalseisjast maailmapoliitikas. See pilt, mis on alati olnud ebatäpne, on nüüd täielikult aegunud. «Me kostitame oma sõpru hea veiniga,» ütleb Hiina suursaadik Rootsis Gui Congyou. «Kuid vaenlaste jaoks on meil varuks kaheraudsed.»

Hiina Kommunistliku Partei juhtkond on viimastel nädalatel asetanud Rootsi oma kampaania keskmesse, et dikteerida, kuidas välismaailm – seekord Rootsi PEN-klubi – peab mõtlema, rääkima ja käituma. Kirjanike kampaaniaorganisatsioon teatas novembri alguses, et annab oma iga-aastase tagakiusatud kirjandustegelastele mõeldud auhinna, Tucholsky preemia, Rootsi kirjastajale Gui Minhaile. Hiinas sündinud Rootsi kodakondsusega raamatukirjastaja, kes elas Hongkongis, rööviti Tais neli aastat tagasi.