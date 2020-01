Mesimagus köögis: mesi pehmendab karedat kurku ja annab toidule küllusliku maitse

Tellijale

«Tarvitan mett iga päev. Ma ei kujuta enam ettegi, et mul seda laual pole. Midagi oleks siis justkui puudu,» lausub mesinik Krista Kivisalu, kes on just käinud oma taluõel kontrollimas, kas tema viieteistkümnel mesitarul on ikka katus kõvasti peal. Ilmateenistus on äsja andnud tormihoiatuse, ka Pärnumaale, kus naine ühes oma mesilindudega elab. See pole tänavuse talve esimene torm. Üldse on lähimineviku talved imelikud – soojad –, ja see ajab mesilaspered segadusse. Ehk peaks juba tarust korjele lendama? Mesilased muutuvad rahutuks ja toiduvarud kuluvad kiiremini.