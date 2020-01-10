Rail Baltic: avalik kiri riigikogule ja vabariigi valitsusele
Eestile kahjulik Rail Balticu projekt on mõistlik peatada. Vältimaks korvamatut kahju loodusele ja majandusele, on taristu arendamisel arukas kasutada olemasolevaid raudteekoridore, nagu on korduvalt nõudnud ka avalikud kirjad ja erinevad ühiskondlikud organisatsioonid.
Eestis, jõulukuul 2019
Heilo Aadla
Indrek Abel
Tuuli Abel
Alar Adamson
Arne Ader
Ada Aim
Viio Aitsam
Kadi Alatalu
Ave Alavainu
Anneli Alekand
Katrin Alekand
Külliki Alekand
Ardi Allikmets
Kadri Allikmäe
Airi Allvee
Ave Angerjas
Signe Ankur
Ruudo Annus
Piret Annus-Reinberg
Urmas Arike
Grete Arro
Ande Arula
Enn Auksmann
Risto Bakhoff
Anzori Barkalaja
Kaidi Belova
Anne Daniel-Karlsen
Helje Eelma
Paavo Eensalu
Kristiina Ehin
Katrin Ehrlich
Margus Eiche
Külli Eichenbaum
Riina Eigi
Jaan Einasto
Maret Einasto
Rein Einasto
Mart Einpalu
Allar Eistre
Farištamo Eller
Tiina Elvisto
Ants Erm
Heiki Ernits
Alo Ervin
Ingrid Faltis
Leo Filippov
Lilian Freiberg
Michael Gallagher
Hana Geara
Aivar Georg
Riina Georg
Tiina Georg
Jüri Ginter
Igor Gräzin
Esther Grünberg
Eenok Haamer
Annika Haas
Uno Habakukk
Katrin Haiba
Lehte Hainsalu
Airi Hallik-Konnula
Vootele Hansen
Hedvig Hanson
Toomas Haug
Nele Hendrikson
Mati Hint†
Minna Hint