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10.01.2020
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Rail Baltic: avalik kiri riigikogule ja vabariigi valitsusele

5 min lugemist
Rail Baltica esimese viadukti nurgakivi asetamine mullu novembri lõpus. Vasakult Taavi Aas, Jüri Ratas, Henrik Hololei. FOTO: Mihkel Maripuu
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Eestile kahjulik Rail Balticu projekt on mõistlik peatada. Vältimaks korvamatut kahju loodusele ja majandusele, on taristu arendamisel arukas kasutada olemasolevaid raudteekoridore, nagu on korduvalt nõudnud ka avalikud kirjad ja erinevad ühiskondlikud organisatsioonid.

​Eestis, jõulukuul 2019

Heilo Aadla

Indrek Abel

Tuuli Abel

Alar Adamson

Arne Ader

Ada Aim

Viio Aitsam

Kadi Alatalu

Ave Alavainu

Anneli Alekand

Katrin Alekand

Külliki Alekand

Ardi Allikmets

Kadri Allikmäe

Airi Allvee

Ave Angerjas

Signe Ankur

Ruudo Annus

Piret Annus-Reinberg

Urmas Arike

Grete Arro

Ande Arula

Enn Auksmann

Risto Bakhoff

Anzori Barkalaja

Kaidi Belova

Anne Daniel-Karlsen

Helje Eelma

Paavo Eensalu

Kristiina Ehin

Katrin Ehrlich

Margus Eiche

Külli Eichenbaum

Riina Eigi

Jaan Einasto

Maret Einasto

Rein Einasto

Mart Einpalu

Allar Eistre

Farištamo Eller

Tiina Elvisto

Ants Erm

Heiki Ernits

Alo Ervin

Ingrid Faltis

Leo Filippov

Lilian Freiberg

Michael Gallagher

Hana Geara

Aivar Georg

Riina Georg

Tiina Georg

Jüri Ginter

Igor Gräzin

Esther Grünberg

Eenok Haamer

Annika Haas

Uno Habakukk

Katrin Haiba

Lehte Hainsalu

Airi Hallik-Konnula

Vootele Hansen

Hedvig Hanson

Toomas Haug

Nele Hendrikson

Mati Hint†

Minna Hint

Anna Hints

09.01.2020 10.01.2020
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