Kahtlane armulugu, mis kisub hirmus veriseks

Tellijale

Miks peaks küpses eas, juba tükk aega pensionipõlve pidav, ent endiselt nägus naine, kes alles aasta eest mattis abikaasa, siduma end vana mehega, kel põlv mõnikord nii kõvasti häda teeb, et ta lühikesestki trepist puhkamata üles ei saa?

Kui mõni aeg hiljem selgub, et naine, Betty McLeish (Helen Mirren), on endine Oxfordi ülikooli ajalooõppejõud, kelle südant soojendavad mõtted arengumaade aitamisest, võiks ju oletada, et ilmselt seob sellepärast, kuna esindab aristokraatlikust klassist pärit sinisilmset vasakliberaali, kes tunneb hinges kaasa teistele ja soovib teha head, isegi kui see tema enda elu raskemaks muudab.

Aga see on vale järeldus. Ehkki pealkiri «Osav luiskaja» viitab, nagu oleks enda kohta valetajaid filmis üks – ja too valetaja, nagu teeb üheselt selgeks filmi treiler, on haige põlvega Roy Courtnay (Ian McKellen), lesknaiste vilunud petja ja pangakontode tühjendaja –, on neid tegelikult kaks. Jah, too teine on Betty.

Mõlema peategelase luiskav loomus tuleb välja juba filmi avakaadrites, kui mõlemad otsivad internetis uut elukaaslast. Roy kirjutab enda iseloomustuseks, et ta ei suitseta, ise samal ajal sigaretti tõmmates. Betty kirjutab, et ta ei tarvita alkoholi, ise samal ajal pokaalist veini rüübates. Ent need on väiksed, isegi süütud valed, mis tekitavad parimal juhul eelaimduse, et algamas on romantiline komöödia.

Aga kui paljusid vaatajaid paeluks pensionipõlves inimeste romantika? Küllap väga väheseid.