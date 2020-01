Kas ihkate head ja ägedat elu? Aga palun, siit saab!

Iga kord uue aasta saabudes tõotavad tuhanded endale, et nüüd hakkavad elama teistmoodi, teevad lõpu vanadele halbadele harjumustele ning saavad paremaks inimeseks. Valus tõde on see, et tõotuseks see enamasti jääbki. Milles viga?

Nüüd otsin tasuvama töökoha. Pühendan rohkem aega perele. Võtan kaalust alla. Hakkan sportima. Ja mida kõike veel inimesed jaanuari alates kokku ei luba...

Oleks siis elu muutmine nii lihtne, et lubadusest või tõotusest piisaks.

Teadliku elu koolitaja Marlen Annabel Kubri (36) ja tema abikaasa Kaido Kubri (39), enda sõnul isiksusetüüpide häkker, on kuraditosin aastat kestnud abielu jooksul suutnud enda väitel vähemalt kolm-neli korda muuta tugevasti oma suhet. Nad on korduvalt muutnud kapitaalselt kogu oma elu. Kui nad kokku said, siis arvestasid, kummal on rohkem võlgu. Aga nüüd, tänu julgetele elumuutustele, on neil kaks kodu, vabadus lennata üle maailma, kuhu tahavad – vahepeal on nad kuude kaupa Eestist ära –, kusjuures mõlemad teevad tööd, mida armastavad, ja tagatipuks saavad nad valida isegi seda, mis moodi koolitava oma kolme last.

Palun tooge oma elust mõni näide suurtest muutustest veenmaks lugejaid, et nende tegemine on tõepoolest võimalik!

Kaido: Meie ei muuda kurssi ainult kord aastas, 1. jaanuaril. Jälgime pidevalt, mis on see, mis praegu toimib, ja mis on see, mida tahame muuta. Püsivamad muutused tulevadki sellest, kui muutuste tegemine muutub elustiiliks.

Marlen: Jah, vaatame aeg-ajalt otsa kõigile oma elu valdkondadele ja faktidele: kus me elame, milline meie kodu välja näeb, millist toitu sööme, milline on kehakaal ja tervis, kui palju on meil sääste ja kui palju võlgu. Iga fakt näitab, kas jätkata samal kursil või on kusagil muutust vaja.

Kui on muutust vaja, loome visiooni, mis on uus reaalsus, mida tahame: kuidas ma end seal tunnen ja miks mul on seda vaja. Kui olin kehakaaluga jännis, proovisin aastaid dieete – ikka kilo alla ja kaks juurde, kilo alla ja kaks juurde. Kuni hakkasin aru saama, et asi ei ole kaalul nähtavas numbris, vaid hoopis selles, kuidas ma end oma riietes ja kehas tunnen. Hakkasin looma visiooni sellest, et olen ilus, sale, heas vormis, jaksan lapsi ja kotte kolmandale korrusele tassida.

Kui visioon loodud, meeldib mulle kirjutada see paberile. Kirjutan nii, nagu oleks visioon juba teostunud: issand, kui hea mul on nüüd olla, kui jaksan kotte tassida, jõudu on palju ja jaksan joosta. Iga päev, kui üles ärkan, mõnulen selles tajus, et oi kui hea, ma juba võtsin kaalust alla – aga tegelikult ei ole veel midagi teinud.