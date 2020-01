Andres Herkel: aeg sõnad väärtustest teoks teha

eeldus, et demokraatlikud riigid saaksid kasvava autoritaarsusega rinda pista, on see, et nad ise käituksid endiselt demokraatlike riikidena, järgides väärtusi ja rahvusvahelist õigust, kirjutab kolumnist Andres Herkel.

Tellijale

Seoses ÜRO Julgeolekunõukogusse kuulumisega on Eesti roll maailmapoliitikas suurem kui enne. Ühendriikide ja Iraani konflikt näitas meile kiirelt, et eesseisvad probleemid pole lihtsate killast.

Me ei saa lähtuda üksnes sellest, kuhu me kuulume, vaid peame silmas pidama rahvusvahelise õiguse ja humanistlike väärtuste põhimõtteid. Ent kuidas käitume siis, kui meie peamine liitlasriik neid väärtuspõhimõtteid eirab? Liitlassuhe ei tähenda ju, et oleme alati ja kõiges samal seisukohal või kiidame heaks kõik suure liitlase otsused. Selline «idioodikonsensus» ei kuulu demokraatlikku maailma.

Ühendriikide rolli vähenemine Lähis-Idas ei ole meie huvides. Kui seni on Ühendriikide sekkumist kriisikolletes õigustanud liberaalsete väärtuste kaitse, valmisolek hoida inimeste elusid ja edendada inimõigusi, siis nüüd on olukord hapram. Sügisel andis Donald Trump ÜROs kõneledes mõista, et üleilmse rahuvalvaja rollist on kavas loobuda. Tõsi, autoritaarsed riigid on ameeriklaste rahu- ja demokraatiamissiooni alati pidanud geopoliitiliste huvide jätkamiseks teiste vahenditega. Siiski on vabaduse ja inimõiguste kaitse andnud sekkumistele olulise õigustuse.