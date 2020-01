Koletis on alati meiega

Tellijale

Et see uudis oli minu ainus info enne näitusele minekut, siis tuleb tunnistada, et esmapilgul tegi see väide üsna nõutuks. Peale pealkirjas sõnastatud kutse siseneda ja võibolla Mustoneni mõnede installatsioonide oli sellele väitele näituselt justkui keeruline tõestust leida. Kuid näitust üha süvenenumalt vaadeldes hakkas see tõesti üha rohkem kodu või kodususe mõistega seostuma, ainult et tegi seda tagurpidi, negatiivis.