Ukraina võimude kinnitusel on üleeile Teherani lähistel alla kukkunud reisilennuki huku põhjuste väljaselgitamisel tehnilise rikke kõrval uurimise all veel mitu versiooni. Näiteks uuritakse võimalust, et Kiievisse teel olnud õhusõidukit tabas rakett, see põrkas kokku drooniga või oli lennuki pardal terroristide paigaldatud pomm.