Kuldgloobusi pälvinud meisterlik sõjavaatemäng

Tellijale

«1917» tõelises peaosalises pole aga kahtlust, see on elavast legendist operaator Ro­ger Deakins. 70-aastase inglase nimi seostus alles hiljuti õnnetu arvuga 13 – just nii mitu korda oli ta ilma ühegi võiduta nomineeritud parima operaatoritöö Oscarile, sealhulgas kuulsate linalugudega «Shawshanki lunastus», «Fargo» ja «Ei ole maad vanadele meestele». Tunamullu saabus kauaoodatud esimene kuldmehike «Blade Runner 2049» lummava pildikeele eest.

Mendesel ja Deakinsil on see juba neljas koostöö pärast Lahesõjast rääkivat «Kahuriliha», draamat «Mässajate tänav» ning ühte parimat Bondi-seiklust «Skyfall». Tehnilise keerukuse mõttes on «1917» isegi geeniusele nagu Deakins uuel tasemel proovikivi. Vaataja heidetakse koos peategelastega otse Põhja-Prantsusmaa kaevikutesse, kus kahele reamehele usaldatakse ülesanne viia oma väeosale teade, et vaenlase taandumine on näiline ning tegemist on pikalt plaanitud lõksuga. Kell tiksub neile halastamatult kuklasse, kuna järgmisesse hommikusse on plaanitud pealetung, mis päädiks 1600 sõdurile sisuliselt enesetapuga.