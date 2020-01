Vahekokkuvõte – mis toimub koduses korvpalliliigas?

Seni on esikaheksa naaberrahvaste vahel jagunenud vennalikult: paremate hulka kuulub võrdselt neli Eesti ja neli Läti klubi. Ometi on Maarjamaa klubide olukord võrdlemisi habras ning pilt võib paari mängu järel kardinaalselt muutuda.

Neljast edasipääsukohal paiknevast Eesti klubist saab end kindlana tunda ainult valitsev Eesti meister Kalev/Cramo, kes 13 võidu ja kahe kaotusega on turvalisel kolmandal kohal. Kõikidel teistel meie klubidel seisab ees armutu lahing Läti keskmike ja koduste konkurentidega, et kevadistel mängudel mitte kõrvaltvaatajaks jääda.

Teistest mõnevõrra parem seis on kuuendal positsioonil paikneval Rapla meeskonnal, kes hiljuti Ljepajast magusa võiduga naasis ning oma positsiooni tugevalt parandas. Lätist saadud triumf viis Rapla kahe võidu kaugusele tabeli tagumisest poolest, kus seis püsib ülitihe: seitsmendal kohal asetsevat Rakevere Tarvast lahutab 14. positsioonil paiknevast Ljepajast vaid kaks võitu.

Hooaja teise poole suurim küsimärk seisabki ilmselt üle ootuste hästi alustanud Tarva kohal. Esiliigast eliitseltskonda tõusnud Lääne-Virumaa lipulaevast lahkus detsembris senine liider Rain Veidemann (pildil), mis on jätnud meeskonda tühimiku. Liidri puudumisel on kaotatud viimased kaks mängu ning olukord muutunud ärevaks. Seitsmendal kohal paikneva Tarva ja kaheksandal kohal oleva Pärnu play-off-kohti himustavad nii mullune Eesti meistrivõistluste hõbe Tallinna Kalev/TLÜ, hiljuti Gert Kullamäe teenetest loobunud Taltech kui ka Tartu Ülikool. Ära ei saa unustada ka Läti tagumise otsa võistkondi, kes paari õnnestumise järel Eesti meeskondade elu väga kibedaks võivad muuta. Edasipääsulootused on minetanud vaid Valga-Valka võistkond, kes kaotanud kõik 15 mängu.