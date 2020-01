Napp kaotus, mis kergitas lootusi

Ühepoolne algus

Saatuslik kotkasilm

Kahjuks oli õnn seekord just hollandlanna poolel, mitu võrdset pallivahetust kuulusid just talle.

«Eksisin tähtsatel hetkedel, mida soovinuks tagasi vaadates parandada, aga tennis on kord selline,» arvas Kontaveit. «See oli selline noateral kohtumine, mis võis mõlemale poole kukkuda. Bertensile tõi edu tema suurepärane serv.»

Tegemist oli eestlanna esimese suurema turniiriga tänavusel hooajal ja pikk teekond on veel ees. Olgugi et Austraaliat laastavad praegu suured maastikupõlengud, jätkub WTA-karussell just maakera kuklapoolel. Seega on Kontaveit taas võistlustules juba järgmisel nädalal. «Austraalias mängin veel kaks turniiri. Esmalt sõidan Adelaide’i WTA turniirile ja seejärel ootab mind ees aasta esimene suure slämmi turniir Melbourne’is (Austraalia lahtised meistrivõistlused – toim). Täna mängisin maailma esikümnemängija vastu suurel peaväljakul hea mängu ja vaatamata kaotusele pole midagi veel katki,» jäi Kontaveit positiivseks.