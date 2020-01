Enda eest hoolitsemisega mitte toime tulevad Kohtla-Järve elanikud räägivad, et sotsiaaltöötajatelt nad abi ei saa. Ainus, kellelt tuge võib loota, on kohalik politseinik.

Abi vajavad Kohtla-Järve elanikud jäid oma muredega üksi. Nii naabrite kui ka piirkonnapolitsei sõnul ei taga omavalitsus elanikele vajalikku abi. Linn põhjendab seda sellega, et hädalised ise on pakutud abist loobunud. Tegelik olukord on aga selline, et ilmselgelt abi vajavate inimeste juures käib sotsiaaltöötaja asemel politseinik. Postimees osales politseiga kodukülastusreidil, et uurida, mis olukorras need inimesed elavad. Isegi kui seaduse vastu polegi eksitud, toob avanev pilt pisarad silma.