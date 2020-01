Laupäevasel galal teadvustas spordirahvas iseäranis ehedal moel, et treeneri elukutse pole enam kaugeltki endine. Põhjuseks sugugi mitte see, et teist korda tuli selles kategoorias välja anda kaks Kristjanit ja et 2014. aastal üheskoos auhinnatud Anne ja Taivo Mägi viisid kaunid kujud sama katuse alla.