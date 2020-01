Parmas: minu tööpraktikas prokuratuuri kallutatuse näiteid pole

Tellijale

Millised hakkavad olema teie prioriteedid peaprokurörina? Mida saaks prokuratuuris senisest paremini teha?

Minu prioriteedid on eeskätt paika pandud siseministri ja justiitsministri omavahel kokku lepitud prioriteetides, nn Laulasmaa prioriteedid, seonduvad need kriminaaltulu parema jälitamise, kättesaamisega, raskete organiseeritud kuritegude vastase võitlusega, lähisuhtevägivalla, alaealiste suhtes toime pandud kuritegevusega – need asjad on peaprokuröri jaoks ministrite tasemel juba enne paika pandud.

Prokuratuurile on ette heidetud liiga pikki menetlustähtaegu ja andmete lekitamist avalikkusesse, mis lööb kahtlustatavad risti juba enne kohut. Kas nendel etteheidetel on alust?

Siin on mitu etteheidet välja toodud. Mis puudutab pikki menetlusaegu, siis siin ei saa rääkida prokuratuuri ainusüüst, vaid kriminaaljustiitssüsteem on tervik, mis algab uurimisasutustega ja lõppeb kohtuga, igas etapis on esinenud tõkkeid ja takistusi, mida on püütud ka kõrvaldada. Tulemust on näha, Eestis kulgevad kriminaalmenetlused keskmiselt kiiresti ja tulemuslikult.