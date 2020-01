Juhtkiri: eakad, keda siiski saab aidata

Tahaks loota, et harilikult hakkavad asjad pärast seda, kui omavalitsus abivajajast teada saab, edenema. Igal juhul on väga tähtis, et info ei jääks juba kortermaja püstakusse toppama. Teisisõnu: naabrid küll näevad ja saavad aru, et ühe korteri asukas ei saa iseseisvalt hästi hakkama, aga ei teata sellest kuhugi.

Abivajajate käekäik ja taust on mõistagi erinev. Kellel on lapsed või lapselapsed lubamatult ükskõiksed, kes on laias maailmas päris üksi. Kuid seni, kui levinud on suhtumine, et teiste inimeste kõrval ülimalt ebasanitaarsetest tingimustes elavad memmed-taadid on elu paratamatus, puudub ühiskondlik surve leida lahendusi. Ja nii pääsevadki oma lähisugulase hätta jätnud inimesed niisama või jääb asi omavalitsuse koridorides kuhugi maa ja taeva vahele. Muide, viimase põhjus võib peituda tõigas, et sotsiaaltöötajad on ületöötanud ja alamakstud.