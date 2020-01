Ettevaatust: imedieetide suurte lubaduste taga varitsevad tõsised ohud!

Kui toote pakendil oleks kirjas: «Ruttu paksuks, haigeks ja koledaks», ei ostaks seda keegi. Sama võiks kehtida aga enamiku kiirete dieediprogrammide ja toodete puhul, mis lubavad, et võtad kiiresti alla ilma trenni ja pingutuseta – sest just see on ainus imerohi, mis töötab. Esmalt plaanisin inimestele veidi nõu anda, kuidas saada pühadepekist lahti nii, et tervis alles jääks. Kuid dieeditööstusse süvenedes avanes õõvastav pilt...

Tellijale

Appi, ma pole kunagi nii paks olnud! Kas kiiresti saab alla võtta, nii kümme kilo ühe kuuga? Muidugi saab – amputeeri jalg! Nali naljaks, millegipärast leidub siiski inimesi, kes usuvad unenäolisi lubadusi ja sirutavad käe kiire lahenduse järele. Parimal juhul kaotavad vaid raha, halvemal ka tervise. Kui eriti kehva kaardi tõmbad, võid ka tervest mõistusest ilma jääda, sest söögiga tembutamine hakkab sõna otseses mõttes ajudele.

Kilod võivad ajutiselt isegi lahkuda, et peagi koos sõpradega naasta. Armsad sõbrad, mitte teie ei kuku dieeti pidades läbi. Dieet ise kukub läbi! Ja peabki kukkuma, see on valemisse sisse kirjutatud. 1+1 ei saa ka suurima tahtejõu juures null olla, see teeb alati kaks. Kui keha kiusad ja näljutad, õpib see vaid paremini kaalu koguma ja talletama. Punkt.

Et teemasse selgust luua, võtsime appi asjatundjad. Personaaltreener Ele-Ly Rahumägi on ilmselt parim näide, et igasuguse dieedita on võimalik kogu elu heas vormis püsida. Probleeme aitavad lahata ka Pille Kalda tervise arengu instituudist ja Anne-Mai Helemäe Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

Dieedid ründavad uksest ja aknast

Uurimistööd dieedimaailmas varitsevatest ohtudest oli lihtne teha. Nagu otsingumootorid tabasid, et minu IP-aadressilt otsitakse dieediinfot, hakkas pakkumisi sadama uksest ja aknast.

«Kõige kurvem on see, et mure pimestab,» nendib Anne-Mai Helemäe. «Me kõik tahaks lihtsaid lahendusi – kiirelt saledaks, üleöö vabaneda viiest kilost –, aga paraku keha ei toimi niimoodi, see pole realistlik. Kui kusagil oleks otsetee, poleks kellelgi ülekaaluga probleeme.»

Enamik programme kõlab kui unistuste täitumine: saledaks saab kiiresti, treeninguta, kilod tagasi ei tule. Juures ahvatlevad pildid edulugudest ja ülistavad kommentaarid.

«Väljamõeldud isikute kasutamine on kinnitust leidnud fakt,» tõdeb Helemäe. «Sama inimese pildil on igas riigis ise nimi. Kui oled ennast sotsiaalmeedias lahkelt eksponeerinud, siis pole võimatu, et kuskil kasutatakse ka sinu pilti.»