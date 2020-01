Tulevik kuulub karvastele

Tellijale

Seni tundus, et karvad ja kaunitarid ei mahu kuidagi ühte valemisse, kuid mullu jaanuaris lendas üle sotsiaalmeedia #januhairy laine. Vähe sellest, et tüdrukud jätsid jalad ja kaenlaalused raseerimata, nad ka eksponeerisid neid uhkelt. Jaanuar on taas käes ning julgemad saadavad raseerijad puhkusele. Kuid üha enam leidub neidki, kes igasuguste pealesurutud ilunormide vastu mässavad. Kui loodus on otsustanud mõnda paika karvad kasvatada, näib nii mõnelegi ebaõiglane ja ahistav nende vastu mässata. Olen nagu olen ja see ongi ilus! Iseenesest sümpaatne ning rohelise ja loomuliku sagedusega kenasti kokku kõlav hoiak. Hulk kuulsuseidki on sama trendi fännid, Rihanna rikkaliku karvakasvuga trimmis sääri on pool maailma näinud ning imelugu küll, aga ei mingit häiritust, ainult imetlus. Karvade aktsepteerimine pole poos, vaid otsus aktsepteerida ennast ja oma keha sellisena, nagu see on. Mäss pealesurutud töö- ja ajamahukate naiseilu etalonide vastu. Kellele mõte sümpatiseerib, saab karvajaanuaris kaasa lüüa, aeg selleks on soodne.