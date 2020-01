Vikerkaar loeb. Parasiitlik, roiskuv, aga surematu

Mullu ilmus Serbia majandusteadlase Branko Milanovići mõttetihe raamat „Capitalism, alone“ („Kapitalism, üksinda“). Selles uuritakse, mis järeldub tõsiasjast, et kogu nüüdismaailm on hakanud majandust korraldama enam-vähem ühtviisi, kapitalistlikult. Milanović määratleb kapitalismi kui „kasumi nimel organiseeritud tootmist, milles kasutatakse juriidiliselt vaba palgatööjõudu, peamiselt eraomanduses kapitali ning detsentraliseeritud koordinatsiooni“. Kaks ajaloomälus tuttavat alternatiivi kapitalismile on feodalism, milles palgatööjõudu ei kasutatud ja tootmine ei tarvitsenud kasumimotiivigi silmas pidada, ning veel tuttavam kommunism, mis püüdis tootmist tsentraliseerida, ei tunnistanud eraomandit ning kasutas haripunktis ka orjatööd.

Tellijale

Kuigi kapitalism on nüüdismaailmas „ainuke mäng“, on sellel vähemalt kaks tüüpi: liberaalne meritokraatlik variant läänes ja riigi juhitud autoritaarne variant Hiinas. Viimases on bürokraatia võib-olla tõhusam, õigussüsteem on sõltuv, kuid riik autonoomne. Läänes seevastu on riik rohkem rikkurite mõju all.

Kapitalismi üleilmset valitsemist võimaldab mõni universaalne inimpahe (ahnus, omakasu, naudingu- ja võimuiha). Need on soosinud ka jõukuse kasvu ja teatavaid voorusigi (rahumeelsemaid kombeid, sallivust). Kommertsmaailmas aga saavad kannatada traditsioonilised arusaamised õiglusest, aust, häbist ning enesemüümine kapitalistlikus maailmas sünnitab silmakirjalikkust. Kapitalismile on loomuomane laieneda üha uutesse eluvaldkondadesse, leiutada uusi tooteid-teenuseid ning vajadusi, mida nendega rahuldada. Juba renditakse välja oma eluaset, autot ja suhteidki; rahalised suhted on tunginud kultuuri, perekonda, intiimsfääri.

Inglise kultuurikriitiku Mark Fisheri raamat uurib, mida kapitalismi monopoolne seisund vaimukliimale tähendab. Nüüd on see stiilses kuues (kujundaja Maria Muuk) ilmunud ka eesti tõlkes. Tegu on raamatuga, mis võis ilmumise aegu kümne aasta eest olla silmiavav, aga pole kuigi hästi vananenud. Fisher ei ole poliitökonoom ja tema kapitalismianalüüs jääb üldsõnaliseks, tema kultuurinäited mõjuvad aga mõneti efemeerselt. Kapitalism paistab tal olevat anonüümne tont, mis enamikus nüüdishädades süüdi.