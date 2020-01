Isaac Asimov eesti ulmeautorite pilgu läbi

Tellijale

Keegi naljahammas on öelnud, et parim iga ulmekirjanduseks on 12 (originaalis „the golden age of science fiction is 12“, kus „golden age“ tähendab ühtlasi ka kuldajastut). Kui nii, siis on Isaac Asimov ulmekirjanduse prohvet ja tema lävepakudroog. Väga paljud ulmefännid, kes võib-olla praegusel hetkel ja vanuses Asimovist enam kuigi palju ei pea, peavad tunnistama, et nende esimene tutvus ulmekirjandusega, hüppelaud kangema kraami juurde, oli just mõni Isaac Asimovi teos.