Isaac Asimov – inimkonna lasteaiakasvataja

Veebruaris 1923 koos vanematega postilaeval RMS Baltic New Yorki jõudnud Asimov õppis lugema viieselt, õpetas hiljem kirjatarkust ka oma nooremale vennale ja õele, lõpetas keskkooli 15-aastaselt ning sai Columbia ülikoolist bakalaureusekraadi keemia alal 19 aasta vanuselt. Need on üldteada faktid, mis ometi ei ütle meile midagi Asimovi isiku kohta, peale selle, et ta oli väga andekas ja lahtise peaga laps.