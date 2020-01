Tellijale

Võimalik, et realismi deformeerimisega tuleb arvestada juba sigade pildis. Et sigu rukkis maiustamast välja saada ei pidada olema ühelgi juhul tavameetodil võimalik, siis on nimetatud Krõõda teguviisi ka puhtaks maagiaks. Asi vääriks täpsustamist. Muistendite aura lehvib Krõõda ümber nii ehk nii – meenuvad liivi ja eesti lood meri- ning järvelehmadest, kelle puhul perenaise hääletoon saatuslikuks sai. Iseasi, kas peaksime üldse nägema maagiat ja realismi omavahel vastuolus. Aga kuidas liitub sellega Goethe? Artiklis selgub.