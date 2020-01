Investor Mari parim aasta

Tellijale

Aasta tagasi kokkuvõtet kirjutades oli meel nukker. Olin turvasadamaid otsides sattunud justkui tormi kätte ning minu varade väärtus oli langenud alla algse 20 000 euro. Nüüd, aasta hiljem ei pea ma enam käima, pea norus. Vastupidi, võin pea püsti tõsta ning ringi vaadata, mida teised teinud on. Nii on minu tulemus, 14-protsendine tootlus võrreldav näiteks minu konkurendi Toomase omaga, kelle tootlus ületas küll 15 protsenti, kuid on selgelt samas kaalukategoorias.