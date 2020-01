Tallinn 800: ring on sulgunud

Tallinn aastal 1219: kirjalike allikate ja arheoloogilise alusandmestiku kaudu joonistub välja umbmäärane pilt sellest, mis võis Valdemar II ristiretkelisi Tallinna all ees oodata. Kroonikakatkest teame, et kusagil asus muinaseestlaste linnus, arheoloogilised leiud viitavad asustusele ka Tõnismäe kagunõlval ning Härjapea jõe suudmes. Mingit laadi elutegevust oli samuti tänase vanalinna territooriumil, kuid seni kogutud teave on mitmeti tõlgendatav. FOTO: kaardid: Jaana Ratas

Teadaolevate ajaloosündmuste kõrval on palju keerulisem hinnata taanlaste strateegilist mõtlemist. Kindlasti polnud 1219. aasta ristiretke lõppeesmärk Põhja-Eesti ristiusustamine, vaid see käis käsikäes kogu Läänemere lõuna- ja idaranniku Taani kuningriigi rüppe haaramise plaanidega. Pealegi, nagu varasemad sündmused Läänemere lõunakaldal näitasid, eeldaski edukas ristiusustamine sageli uute alade samaaegset koloniseerimist ning sellest taktikast lähtus ka piiskop Albert 1201. aastal Riia linna asutades. Kuidas seda siinmail kavandati, on suuresti jäänud oletuslikuks, kuid Tallinnal oli selles kavas keskne koht: pärast Lyndanise lahingut jätkasid taanlased Toompea kindlustamist ning edasised retked Harju-, Järva- ja Virumaa suunas algasid ja lõppesid just siin.

Kindel on, et 1219. aasta suve hakul Tallinna lahe kaldal randudes teadis ristisõdijate vägi, mis neid ees ootab, sest kaupmeeste ja teiste reisiliste kaudu olid Valdemar ja tema saatjaskond kahtlemata kursis kohalike oludega. Kui üksikasjalik see teadmine oli, on muidugi küsitav, kuid üldjoontes ikkagi: kõrgendikul puitlinnus, selle naabruses asula ja 7–10 kilomeetri raadiuses veel mitu küla ning läheduses joogivett pakkuv randumispaik.

Johansen kasutas ettekande olulisemaid järeldusi pärast suurt sõda ilmunud süvauurimuses, esitades kohanimede, vanalinna tänavavõrgustiku ning kirjalike allikate analüüsi kaudu oma nägemuse Tallinna linna tekkimisest.2 Oma üldistushaardelt on see raamat jäänud tänaseni ületamatuks. Johanseni kaudseks teeneks võib pidada ka Tallinna arheoloogilise uurimise algust: polnuks 1951. aastal Rootsis ilmunud monograafiat, jäänuks vahest toimumata seni ainsad arheoloogilised teaduskaevamised Toompeal (1952) ja Raekoja platsil (1953). Alates nendest välitöödest on Tallinna vanalinnas ja ajaloolistes eeslinnades aset leidnud umbkaudu tuhatkond arheoloogilist uuringut, mis on ühel või teisel moel aidanud meie silme ette tuua seda keskust, mille lätete otsimisel tuli Johansenil linnarahva ees rääkides veel justkui pimeduses kobada. Niisiis, kas ja kuidas on nägemus Tallinna linna kujunemisest viimase kaheksa aastakümne jooksul muutunud?

Esmajoones kõneles nii kaugetest aegadest linnaarhivaar Paul Johansen, kes tutvustas näiteks Eesti-Taani suhteid, avas Mihkli kloostri asutamise tausta, aga palju muudki. Suur osa koosolekuil kõneldust nägi hiljem seltsi sariväljaande „Vana Tallinn“ vahendusel trükivalgust, kuid mitte kõik. Üks neist ettekandeist, mis jäi toona avaldamata, oli Johanseni 3. novembril 1936 peetud loeng „Tallinna tekkimine uues valgustuses“, mida käis kuulamas erakordselt suur huvilistering – üle 200 inimese. Oma esinemises võttis ta kokku seni teadaoleva, alustades peaaegu luuleliselt: ­ „… Vanalinn kerkib meie ette alles 14. sajandil ja siis korraga otsekui maa alt. Kuidas toimus linna asutamine, tema tegelik rajamine ja järkjärguline laienemine, see on teadmata. …“1

Sellest johtuvalt on lihtne eeldada, et kuningas ja tema esindajad keskendusid tollal kõigele muule kui ühe uue linna ehitamisele kaugel emamaast. Nii pole ka keeruline toetada mõtet, et mõõgavennad panid peatselt pärast võimu haaramist aluse keskaegsele Tallinnale. Niisiis, 1219. aastal alustavad taanlased Toompeale võimukeskuse ehitamist, kuid alles 1230. aastatel hakkab uus maaisand rajama meile tuttavat kaubalinna? Kui lähtuda viimaste aastakümnete arheoloogiliste uuringute tulemustest, siis võib linna tekkelukku lisada ehk veel mõne spekulatsiooni.

Allikate nappuse tõttu on 1220. aastate Tallinna puhul kaheldud, et esimesed katsed rajada keskaegne kaubalinn võidi teha juba peatselt pärast piirkonna hõivamist. Minevikusündmustele ajaloo tagasivaatepeeglist pilku heites on seda lihtne teha, sest Põhja-Eesti ristiusustamisele järgnenud aastad ei soosinud taanlasi. 1221. aasta kevadel piirasid saarlased paar nädalat Tallinna, 1223. aastal vangistati kuningas, 1227. aastal ei õnnestunud tal kaotatud Põhja-Saksa alasid tagasi võita, samal 1227. aastal hõivas Mõõgavendade ordu taanlastele kuulunud alad Põhja-Eestis.

Kui taanlaste 1219. aasta ristiretke järgsel kümnendil Toompeal toimunu saab kirjalike allikate, arheoloogilise ja topograafilise analüüsi ning loogilise tuletuskäigu kaudu jämedates joontes paika panna, siis samal ajal naabruses aset leidnud arengud pole samavõrd sirgjooneliselt seletatavad. Kirjasõna ning täpselt dateeritava arheoloogilise konteksti puudumise tõttu on 1220. aastate elutegevus väljaspool taanlaste linnust jäänud suures osas ähmaseks, kuid ometi ei ole põhjust arvata, et uus võim kustutas varem välja kujunenud asustuspildi.

Igal juhul käis 1220. aastate Toompeal aktiivne ehitustegevus ning kui 1230. aastate alguses toimunud suurema konflikti ajal tungisid mõõgavennad kaheksast küljest (toom)kiriku juurde, oli ülalinna tänavavõrgustik ühes väljajagatud kinnistutega ilmselt juba suures joones paika loksunud. Mõnda sellest linna algusaegadesse kuuluvast on viimaste aastakümnete arheoloogilised kaevamised suutnud päevavalgele tuua, kuid kogutud ainestik alles ootab avaramat käsitust. Ent sellegipoolest võib taanlaste esimese valitsuskümnendi ajal tehtut pidada üsna linlikuks. See oli maaisanda keskus, kus kõrgendiku lõunaküljel asunud linnuses pesitsenud maaisanda (või maahärra) esindajate kõrval olid avaral platool kodu leidnud nii piiskopi kaaskond kui ka kuninga siinsed vasallid ning võõra raha kõrval kasutati kohapeal löödud hõbemünte .

Praeguseks on selge, et vanalinna territooriumil on raske ette kujutada juba 1220. aastate algupoolest jõudsalt kasvanud uut keskust, aga ka varasema muinasasula tuumikut ümber Raekoja platsi, nagu seda 1953. aasta kaevamistele toetudes uskusid näiteks geograaf Leo Tiik ja arhitekt Rein Zobel. Selle muinasasula kese jääb praeguse nägemuse järgi Tõnismäe lõuna- ja kagunõlvale ning mine tea, ehk just siin kinnitasid pärast 1219. aastat kanda ka need inimesed, kes ühel või teisel põhjusel Toompeale ei mahtunud.

Põhjusi pole vaja kaugelt otsida, alates sellest, et kaubalinn vajas edukaks tegevuseks teistsuguseid tingimusi kui kõrgel mäe otsas istuv kindlus, ning lõpetades Härjapea jõe suudmega kui võimaliku algse randumiskohaga. Sellest tulenevalt poleks üllatav, kui taanlaste linnuse esimeste kivimüüride ladumise aegu seadsid end Tõnismäe asulas sisse need, kes olid ristisõdijate kiiluvees Maarjamaale jõudnud – eriti kui lähtuda seisukohast, et esialgu pääses Toompeale ainult n-ö vanamoodi ehk üle Tõnismäe. Roosikrantsi tänava piirkonnas juba 1990. aastatel tuvastatud 13. sajandi algupoole võõrapärased elutegevusjäljed ühes Toompea suunas kulgeva teega ei välista sellist võimalust. Praegu saame tõdeda, et hiljemalt sama aastasaja keskpaigas toimetasid kolonistid nii Vabaduse väljaku edelanurgas kui ka Pärnu mnt ja Tatari tn lähikonnas.

Hetkel jääb Tõnismäe-alune asula kui Valdemari tuleku aegne „linnaarendusprojekt“ siiski vaid üheks Tallinna geneesi-ideeks paljude seas: paralleelidele tuginedes on see võimalik, kuid ümberlükkamatute aineliste tõendite puudumisel verifitseerimata. Nii näibki, et Tallinna kui meile tuttava tänavavõrgu ja linnamaastikuga keskuse tekke lõplikku impulssi tuleb otsida sellest lühikesest ajavahemikust, mil siin toimetasid mõõgavennad. Ilmselt just nende valitsemise ajal – 1220. aastate lõpust 1230. aastate lõpuni – läks Valdemari külvatud linnaseeme kasvama.

See tõdemus kinnitab esmapilgul, et oleme ringiga tagasi arhitekt Wilhelm Neumanni juba 20. sajandi alguses väljendatud mõtte juures Niguliste kiriku ümbrusest kui tulevase kaubalinna sünnikohast. Nii lihtne see siiski pole. Saja aastaga on tema visandatu täienenud hulga nüanssidega, millest olulisim on muinasaegse asustuse teadvustamine. Erinevalt Neumannist teame, et Tallinn ei tekkinud tühjale kohale – ehkki linn rajati maaisanda initsiatiivil (olgu selleks siis Taani kuningas või mõõgavennad), pole tegemist klassikalise n-ö rohelisele aasale püsti pandud linnaga, millel puudus igasugune side varasema asustusega.