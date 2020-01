Luureandmed viitavad üha selgemalt kogemata tulistatud raketile

Tellijale

«Meil on luureandmeid mitmest allikast, sealhulgas meie liitlastelt ning meie oma luurelt. Tõendid viitavad, et lennuki tulistas alla Iraani pind-õhk-tüüpi rakett,» lausus Kanada peaminister Justin Trudeau, kelle kodumaa kaotas katastroofis 63 kodanikku, kuid koguni 138 reisijat kokku 176st olid teel Kanadasse. «See suurendab vajadust põhjaliku uurimise järele. Kanadalastel on küsimusi ja nad väärivad vastuseid.»