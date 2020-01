E-tindi maksumäär jättis Eesti viimaseks

Tellijale

«Rahandusministeerium on praegu eitaval seisukohal,» tunnistas Lukas. Postimehe andmetel on rahandusministeerium ametkondlikuks kasutamiseks määratud kirjas küll päri, et maksuerisus tuleks kaotada, ent tõi välja, et seda saaks teha ka seeläbi, kui tõsta paberraamatute käibemaks tagasi 20 protsendile.