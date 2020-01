Tartu Ülikooli kliinikumi muudatused ei sobi kõigile

Tellijale

Priit Eelmäe ütles, et on kavas olevatest juhtimise muudatustest rääkinud kõigi kliinikute juhatajatega arenguvestlustel juba mullu veebruaris ja märtsis. «Nad kõik olid sellest, mis nüüd on nii paberil kui ka suusõnal välja öeldud, juba ammu teadlikud,» selgitas ta.

Psühhiaatriakliiniku juhataja Sven Janno sõnul kirjutas tema umbusaldusavaldusele alla seetõttu, et teda häiris, kuidas Eelmäe kliinikumis muutusi tegi. «Kokku oli lepitud, et tuleb üleminek tähtajalistele lepingutele ja see oligi selge, aga sealt edasi ootasime arutelu, kuidas üleminek toimuma hakkab,» ütles Janno ja lisas, et kliinikumide juhid soovisid vaid rääkida ajakavast.