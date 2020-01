Mõõga kaotanud ajatolla

Tellijale

Ali Khamenei ei kavatse viiki leppida. Qassem Soleimani tapmine ei olnud löök mitte ainult Iraani pihta, vaid ka ajatollale endale. Karta on, et vastus Iraani suure juhi usaldusisiku tapmisele ei saa olla kõigest üks ilma inimohvriteta raketilöök.

Otsus sel hetkel sõtta mitte minna oli nii Iraani, USA kui ka ülejäänud maailma huvides, kuid võib olla kindel, et see pole kõrgeima šiiavaimuliku kättemaksu lõpp. «Selline sõjaline tegevus pole piisav. Oluline on lõpetada Ameerika korruptiivne kohalolu regioonis,» kuulutas ta rahva ees kõneledes, saades neilt vastuseks loosungi «Surm Ameerikale!».