Kristjan Ilves: keha oli natuke šokis

«Raske on midagi välja tuua, vähemalt on esimene võistlus tehtud,» ütles Ilves Postimehele. «Hüppemäel ega ka suusarajal polnud midagi erilist.»

Hüppel jättis eelkõige soovida tehnika, sõidus nappis praktikat. «Oli tunda, et võistluspingutusi pole all, keha oli natuke šokis. Polnud võistluskiirusega harjunud. Iga korraga peaks paremaks minema,» selgitas Ilves.

Kogu võistluse vältel 30. positsiooni piirimail püsinud eestlane jäi lõpuks punktikohast veidi enam kui 20 sekundi kaugusele. Otseselt see tal kripeldama ei jää. «Võitlus käis kohtadele 25.–32., tegelikult oli võimalus olemas. Lihtsalt endal viskas viimase ringi alguses käigu välja. Aga see selleks, punktikoht polnudki otseselt eesmärk,» sõnas Ilves

Esimene võimalus vigade paranduseks avaneb juba täna. «Ega meeletult ei anna juurde panna, aga piisab vähesest. Hüppemäel paar meetrit juurde ja suusarajal pool minutit kiiremini sõita pole väga keeruline. See aitaks juba palju. Oleneb sellest, kuidas on enesetunne, suurt vormihüpet lühikese ajaga ei tee,» arvas Ilves.

Eelnevad kolm MK-etappi pidi ta vigastuse tõttu kõrvalt vaatama, mistõttu oli võistlusnälg üsna suur: «Telekast on muidugi tore vaadata, aga tahaks ikka ise rajal olla. Norra poistel on ka hästi läinud, siis tuli tahtmine veel kiiremini. Hea, et olen karussellis tagasi ja saan hakata võistlustele keskenduma.»

Kuigi vormile on raske veel hinnangut anda, loodab Ilves, et iga järgneva võistlusega rühib ta kõrgemale. «Eelkõige on vaja hüppepotentsiaal ära kasutada. Kui suudan tehniliselt üsna nigela äratõukega hüpata 20. koha piirile, siis potentsiaal on palju kõvem. Suusarajal on samuti paremate päevade tasemest asi kaugel. Arvan, et natuke läheb veel aega,» vaatas kahevõistleja optimistlikult tulevikku.