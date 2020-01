Tellijale

Kukkurloomad lähevad hinge oma imearmsa ja rahumeelse olekuga. Ent just see viimane teeb nad põlengutele niivõrd haavatavaks. Tegemist on aeglaste loomadega, kelle jaoks on tule teelt põgenemine raske. Neid ei aita seegi, et nad veedavad suure osa elust eukalüptipuudel, mille neile toiduks olevad lehed sisaldavad kergesti tuld võtvat õli.