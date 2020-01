Tänak nõustus Hyundai tulevikunägemuse nimel palgakärpega

Pärast seda on vaikselt-vaikselt avalikkuseni jõudnud ka erinevaid detaile saarlase lepingusaaga kohta. Hiljutises Betsafe’i podcast’i intervjuus Kalev Kruusile tunnistas Tänak, et Toyota pakkumisele «ei» öeldes jättis ta muuhulgas lauale ka suurema palganumbri.

«Ega sa ei eksi, jah,» oli Tänaku vastus küsimusele, kas ta kaotas Hyundaisse liikudes ka rahalises mõttes. «Olen alati tahtnud sporti teha. Kui tunnen, et ei suuda enam hästi sporti teha, siis kindlasti suudan kodus perega kvaliteetsemalt aega veeta, kui metsa vahel võidu sõites. Aga hetkel tunnen, et mul on veel rohkem anda, ja seepärast üritasin leida tulevikuks teist poolt ehk paremat meeskonda.»

Mullu kuuel võidukihutamisel triumfeerinud ja rallivõitude kogusaldo 12ni viinud Tänak lisas, et uskus tegelikult pikalt, et ta jääb Toyotasse. «Kõige lihtsam olnuks jääda sinna, kus olime. Jätkata autoga, millega olen sõitnud, ja inimestega, kellega koos töötanud. Aga nagu elu on näidanud, siis ükski asi ei tule lihtsalt.»

Kui hooaja alguses avaldas Tänak lootust, et uue lepinguga võiksid asjad ühel pool olla Soome ralliks, siis tegelikult oli Jyväskylä teedel toimunud võidukihutamine selleks pöördepunktiks, mis kaalukausi Hyundai kasuks kallutas.

«Toyota poole pealt jäid asjad venima ja meil ei õnnestunud kokkuleppele jõuda,» selgitas Tänak. «Tahtsime tuleviku jaoks arengut – olla kindel, et oleme teistest meeskondadest kiiremad. Ja siis tuli Hyundai, kes võimaldas meile erinevaid asju, et saaksime tulevikus konkurentsis olla. Nendega oli lihtsam asju ajada. Eelmine ja see aasta näitas, et nad tulevad tagant suure hooga – meeskond on tugev ja areneb kiirelt.»

«[Tiimipealik Andrea] Adamo on kõrgete tulevikuvaadetega, kellel oli oma visioon, kuidas asju teha. Tundus, et ta teab, mis teeb ja mida tahab, ning ta suutis seda meile ka korduvalt tõestada. Siis tekkiski arvamus, et Hyundai võib olla see õige koht.»