Tellijale

«Aurora» on suurepärane näide läänelike romantiliste komöödiate võtete segamisest soomlasliku hillitsetuse ja kuiva huumoriga. Mõnel hetkel kaldutakse nalja nimel pisut liiga jantlikesse lahendustesse, kuid üldiselt hoiab filmi rattad siiski muljetavaldavalt täpselt libedal teel. Suhtefilmide stampegi on kasutatud täpselt parajalt, et toimuv hoida vaataja jaoks meelelahutuslikuna, kuid mitte üle piiri, kus see tüütuks või liiga tuttavlikuks muutuks.